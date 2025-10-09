GRABADO el 09-10-2025

Congreso: inició sesión del Pleno para admitir mociones de vacancia contra Dina Boluarte

21:20 Inicia sesión en el pleno para admisión de mociones de vacancia contra Dina Boluarte. Se requieren 52 votos



19:30 Congreso volverá a sesionar a las 9 pm para evaluar las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.



19:15 Congreso da cuenta en el pleno las cuatro mociones de censura contra la presindeta Dina Boluarte



18:00 La congresista Patricia Chirinos pidió a embajadas no brindar asilo a la presidenta Dina Boluarte tras mociones de vacancia en su contra.



17:50 En medio del debate por la presentación del premier Eduardo Arana y varios ministros en elpleno, congresistas pidieron al presidente del Congreso José Jerí que se debatan de una vez por todas las mociones de vacancia contra la jefa de Estado.



17:15 Tras más de una hora de exposiciones, el Premier Eduardo Arana y los ministros de Estado concluyeron su presentación ante el Congreso, dando paso al debate en el pleno.



NOTA ANTERIOR



El Premier Eduardo Arana y todos los ministros de Estado vienen realizando exposiciones de emergencia en el Congreso para detallar las medidas que están implementando frente a la creciente inseguridad ciudadana en el país.



Los ministros arribaron pasada las 3:30 p. m. para explicar las acciones que cada sector viene ejecutando, especialmente en Lima, donde anoche integrantes de la orquesta Agua Marina fueron víctimas de un atentado durante su presentación.



En paralelo, las bancadas de Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista han presentado tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, argumentando su incapacidad para liderar el país, sobre todo en temas de seguridad ciudadana.



Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 9 DE OCTUBRE DEL 2025.

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte.

José Jerí juró como presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte.

Boluarte: Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que hoy votó por la vacancia.

Elice sobre mociones de vacancia: Ojalá con el mismo ánimo previeran lo que va a suceder después.

Congreso: vacancia contra presidenta Dina Boluarte se definirá hoy a las 11:30 p.m..

Cae techo de comisaría de Surquillo y deja tres policías heridos.

Jóvenes protestan frente a la Embajada de Ecuador por rumores de asilo a Dina Boluarte.

Congreso debate admisión de mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

El Monstruo amenazó a Agua Marina meses antes del atentado en Chorrillos.

Dina Boluarte y los casos de corrupción durante su gestión.

Gremios de transportistas denuncian que fueron excluidos de reunión para abordar criminalidad.

Congreso: inició sesión del Pleno para admitir mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

Jóvenes protestan frente a la Embajada de Ecuador por rumores de asilo a Dina Boluarte.

Vendedor que resultó herido en atentado contra Agua Marina: "He vuelto a nacer".

