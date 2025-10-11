GRABADO el 11-10-2025

Donald Trump agradeció a María Corina Machado por dedicarle el Nobel de la Paz LR

Donald Trump agradeció a María Corina Machado por dedicarle el Nobel de la Paz, luego de que la opositora venezolana lo llamara para decirle que aceptaba el premio en su honor. El exmandatario destacó el gesto como un reconocimiento a su labor internacional y aseguró que él fue quien realmente lo merecía.



Durante un discurso, Trump afirmó que su administración ayudó a frenar ocho conflictos, incluida la guerra en Gaza. Donald Trump agradeció a María Corina Machado por destacar su papel en la paz global, insistiendo en que su impacto ha sido subestimado por la comunidad internacional.



donaldtrump maríacorinamachado nobelprize



00:00 - 0:15 Maria Corina dedica nobel a Trump

0:27 - 0:40 palabras de Maria Corina a Trump

0:45 - 1:02 Trump afirma haber contribuido a la paz







trump y maria corina

trump y maria corina machado

trump maria corina interview

maria corina premio nobel

maria corina nobel de la paz

