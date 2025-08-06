GRABADO el 06-08-2025

Detienen al exjefe del Grupo Terna y a policías por presuntos vínculos con Los Incorregibles de SJM

Walter Palomino, exjefe del grupo Terna, y otros agentes en actividad fueron detenidos preliminarmente por presuntamente integrar la organización criminal Los Incorregibles de San Juan de Miraflores. Son investigados por sembrar armas y droga a personas intervenidas entre 2021 y 2022, exigiéndoles dinero a cambio de dejarlas libres.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 6 de agosto del 2025.

Caso Jhon Mikhael Correa: Migraciones aclara que no hay registro de su salida del país.

INEI denuncia agresión a joven censista en San Martín de Porres.

Exvicepresidenta de Colombia desmiente a Petro por acusación contra Perú.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 6 de agosto del 2025.

Tragedia en La Victoria: dan el último adiós a policía que murió en enfrentamiento con delincuentes.

Delincuentes embisten a policías durante fuga y terminan capturados en La Molina.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 6 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 6 de agosto del 2025.

Ministra de la Mujer supervisa atención a víctima agredida por alcalde de Medio Mundo.

Detienen al exjefe del Grupo Terna y a policías por presuntos vínculos con Los Incorregibles de SJM.

Más de 800 000 pasajeros realizaron su control migratorio en julio en el nuevo Jorge Chávez.

Violinista busca permiso de la MML para seguir trabajando y costear tratamiento de su hijo.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 6 de agosto del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, miércoles 6 de agosto del 2025.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.