EXPLOSIÓN EN TRUJILLO: DETONAN ARTEFACTO EN ZONA COMERCIAL DE LA AV. PERÚ
Una fuerte explosión se produjo en la cuadra 8 de la Av. Perú, en la ciudad de Trujillo, dejando hasta el momento tres personas heridas y varias viviendas con graves daños.
El trágico suceso, ocurrido durante la noche de este jueves 14 de agosto, también provocó un corte de energía eléctrica en la zona. Las tres personas afectadas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Lazarte para que reciban atención médica.
Equipos de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, SAMU e Hidrandina trabajan en el lugar para controlar la situación.
Primeras versiones indican que se trataría de un ataque contra una vivienda en particular efectuado por la organización criminal Los Pepes de Trujillo.
Desde Latina Noticias
