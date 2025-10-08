TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 8 de octubre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Desde TVPerú Noticias
"A toda máquina" por TVPerú Noticias EN VIVO de hoy martes 8 de octubre del 2025.
Presidenta Boluarte entrega ofrenda floral en memoria del Gran Almirante Miguel Grau.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 8 de octubre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte participa en ceremonia por el 240. aniversario de la Marina de Guerra.
"El tiempo en TVPerú": el pronóstico del clima para hoy, miércoles 8 de octubre, según el Senamhi.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 8 de octubre del 2025.
Ecuador: presidente Daniel Noboa resulta ileso de ataque a vehículo en el que viajaba.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 8 de octubre del 2025.
Osiptel bloquea 1.5 millones de celulares para frenar delitos y proteger a ciudadanos.
Elecciones Perú 2026: ¿cuántos candidatos elegiremos? Mm TVPerú Noticias EN VIVO.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, martes 7 de octubre del 2025.
TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 7 de octubre del 2025.
Lo que nadie te explicó de las Elecciones 2026: autoridades, requisitos y bicameralidad .
EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 7 de octubre del 2025.
Octavo retiro AFP : fechas, pasos y consejos para usar tu dinero con inteligencia.
Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.