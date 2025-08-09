La fundación de Mbappé llega a Latinoamérica y empieza en Perú LR
La madre y representante de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, visitó Ancón para supervisar la construcción de un campo de fútbol que beneficiará a más de 160 niños. Esta obra marca el debut de la fundación Inspired by KM en Latinoamérica, con planes de expansión a Brasil y Argentina. Más de 20 voluntarios internacionales se unieron a esta iniciativa que busca ofrecer oportunidades educativas, deportivas y de desarrollo personal a comunidades vulnerables.
