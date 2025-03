GRABADO

Dina Boluarte sobre manifestación convocada para HOY: Marcharan todos los caviares

Tras conocerse que diversos artistas han convocado a una manifestación para este viernes 21 de marzo a las 5:00 p.m. en Plaza San Martín, donde levantaran su voz de protesta ante los constantes casos criminales que se registra en el Perú, la presidenta Dina Boluarte se pronunció al respecto.



En declaraciones, la mandataria aseguró que hay un sector que no acepta que ha perdido el poder del país, está animando a la ciudadanía a protestar, con el propósito de generar algún tipo de caos en las calles.



También están anunciado una marcha convocada por este sector que ha perdido el poder. Lo voy a decir sin temor a quienes se les denomina los caviares. Si salen a marchar no vayan a cometer actos vandálicos que eso si ya no es un derecho, precisó.



QUIEREN GENERAR EL CAOS EN EL PAÍS



Además, el premier Gustavo Adrianzén enfatizó que hay personas que se harán presente en la marcha de hoy con el fin de generar el desorden en el país. La unidad nacional contra el crimen es imprescindible. No hagamos caso a esos cantos de sirenas que lo que quieren hacer es volver a la violencia y caos.





Ingresa a http://ptv.pe/438254 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 21/03/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025.

SURCO: LADRONES ASALTAN A MUJER CUANDO INGRESABA A SU CONDOMINIO.

¡Colegios en Comas se unen contra la inseguridad! ¡Juntos por la educación segura! .

POLICÍA RECUPERA CAMIONETA ROBADA Y DETIENE A PRESUNTOS DELINCUENTES.

Pedro Castillo sigue victimizándose en juicio oral: Estoy siendo sometido a una tortura.

Congreso declara el Día del Kión durante plena crisis de inseguridad.

César Acuña sobre censura de Santiváñez: "Esperemos que esta decisión sea para bien".

Abogado de Armonía 10 denunció que PNP les quitó resguardo, que llevó al asesinato de Paul Flores.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 21 DE MARZO DEL 2025.

Callao: Colegio implementa detectores de metales para evitar ingreso de objetos peligrosos.

Artistas se reunieron con Dirincri para exigir acciones contra la delincuencia.

Colegio en Comas suspende clases y refuerza seguridad tras intento de atentado con explosivo.

Juan José Santiváñez tras censura: es una decisión del Congreso que respetamos.

Dina Boluarte sobre manifestación convocada para HOY: Marcharan todos los caviares.

Censura de Santiváñez en el Mininter: ¿Qué congresistas no estuvieron en la votación?.

Además hoy día 22 de Marzo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.