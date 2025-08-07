GRABADO el 07-08-2025

PETRO declara que isla SANTA ROSA es de COLOMBIA Trome

GustavoPetro se pronunció sobre la crisis fronteriza entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa en el Amazonas.



"Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre dicho territorio", dijo el presidente colombiano durante la Ceremonia de Conmemoración del 206 aniversario de la BatalladeBoyacá y el 215 aniversario del EjercitoNacional.



