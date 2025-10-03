GRABADO el 03-10-2025

¡ATENCIÓN! Cuatro feriados cambiarían de fecha y pasarían al lunes HLR

La Comisión de Trabajo aprobó un dictamen que modifica el descanso de feriados en Perú: algunos se trasladarían al lunes siguiente y solo el Congreso podrá declarar feriados nacionales.



Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

