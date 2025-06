GRABADO el 16-06-2025

¿Vecinos del Callao están más expuestos en un fuerte sismo? Casas de madera, riesgo de tsunami y más

Tras el sismo de magnitud 6.1 en el Callao, muchas casas quedaron derrumbadas. En dicha provincia constitucional, hay familias damnificadas. Felizmente, no hubo alerta de tsunami, pero ¿están preparados para un sismo de mayor intensidad? Estos son los consejos que da la municipalidad?



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Peruana nos muestra bunker que usan para sobrevivir en Israel.

¿En qué partes de Lima se sintió la réplica del sismo 6.1? "Aquí ha pasado imperceptible".

Lima continúa en alerta por silencio sísmico: "Sismo de 8 libera 900 veces más energía que el de 6".

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025.

Las videollamadas de 'El Monstruo': Sus conversaciones quedaron grabadas.

SISMO CON MAGNITUD DE 4.2 EN EL CALLAO.

Israel advierte a Irán que pagará "un precio muy alto".

Réplica aislada remeció Callao y Lima un día después de sismo 6.1: ¿Cuántas más habrá?.

Así afectó el sismo 6.1 a Lima: Municipalidad detalla cantidad de afectados y damnificados.

Sismo de 4.2 remece Callao un día después de fuerte temblor: "Un sacudón intenso pero corto".

¿Vecinos del Callao están más expuestos en un fuerte sismo? Casas de madera, riesgo de tsunami y más.

Teófilo Ventura, la única víctima mortal del sismo de 6.1.

BALANCE DE DAÑOS EN SISMO DE 6.1 EN LIMA Y CALLAO.

¿Cómo despertar la curiosidad de los niños hacia la lectura?.

¿Cómo se mueve el dinero en la minería ilegal?.

Además hoy día 17 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.