Atentado en Trujillo: Más de 50 viviendas afectadas por detonación de gran carga de dinamita
La detonación de una gran carga de dinamita dejó heridas al menos a tres personas, un edificio destruido y afectó a más de 50 viviendas en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Trujillo Explosión Viviendas
Desde Exitosa Noticias
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/08/25.
Atentado en Trujillo: Más de 50 viviendas afectadas por detonación de gran carga de dinamita.
Santa Rosa: Padre de uno de los topógrafos detenidos pide la liberación de su hijo.
Nicolás Lúcar: "Los políticos tienen discursos estúpidos donde 'terruquean' a todo el mundo".
Arequipa celebra 485 años de fundación española con colorido corso por sus calles.
Nicolás Lúcar: "Los políticos tienen discursos estúpidos donde 'terruquean' sin entender".
Piura: hoy cumple 493 años de fundación.
Ica: Hoy se cumplen 18 años del terremoto de magnitud 7.9 que azotó Pisco.
Gobierno de Petro continúa desconociendo soberanía peruana sobre Santa Rosa.
Santa Rosa: Dina Boluarte llegará hoy al distrito fronterizo en medio de tensiones con Colombia.
Vecinos de Trujillo tras llegada del ministro del Interior: "Vienen, hacen su payasada y se van".
Ministro del Interior: "Los esfuerzos no bastan, pero la policía arriesga su vida a diario".
Algunas viviendas tendrían que ser demolidas porque no son habitables, según Carlos Malaver.
Algunas viviendas tendrían que ser demolidas porque no son habitables, según Carlos Malaver.
Ley Nº 32421: Nueva Ley de Nacionalidad.
Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.