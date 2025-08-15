GRABADO el 15-08-2025

Atentado en Trujillo: Más de 50 viviendas afectadas por detonación de gran carga de dinamita

La detonación de una gran carga de dinamita dejó heridas al menos a tres personas, un edificio destruido y afectó a más de 50 viviendas en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/08/25.

Atentado en Trujillo: Más de 50 viviendas afectadas por detonación de gran carga de dinamita.

Santa Rosa: Padre de uno de los topógrafos detenidos pide la liberación de su hijo.

Nicolás Lúcar: "Los políticos tienen discursos estúpidos donde 'terruquean' a todo el mundo".

Arequipa celebra 485 años de fundación española con colorido corso por sus calles.

Nicolás Lúcar: "Los políticos tienen discursos estúpidos donde 'terruquean' sin entender".

Piura: hoy cumple 493 años de fundación.

Ica: Hoy se cumplen 18 años del terremoto de magnitud 7.9 que azotó Pisco.

Gobierno de Petro continúa desconociendo soberanía peruana sobre Santa Rosa.

Santa Rosa: Dina Boluarte llegará hoy al distrito fronterizo en medio de tensiones con Colombia.

Vecinos de Trujillo tras llegada del ministro del Interior: "Vienen, hacen su payasada y se van".

Ministro del Interior: "Los esfuerzos no bastan, pero la policía arriesga su vida a diario".

Algunas viviendas tendrían que ser demolidas porque no son habitables, según Carlos Malaver.

Algunas viviendas tendrían que ser demolidas porque no son habitables, según Carlos Malaver.

Ley Nº 32421: Nueva Ley de Nacionalidad.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

