GRABADO el 08-10-2025

Osiptel bloquea 1.5 millones de celulares para frenar delitos y proteger a ciudadanos

Osiptel y el Mininter bloquearon más de 1.5 millones de celulares de alto riesgo, asociados a IMEI inválidos, clonados o fuera de la lista blanca del Renteseg. La medida busca garantizar que solo equipos legales operen en el país, así como desincentivar una serie de delitos. En dicho marco, las autoridades exhortan a la ciudadanía a comprar por canales formales y denunciar de inmediato los robos.



