¿Cómo impactará el nuevo retiro de la AFP en la economía peruana?
En Punto Final, el economista Jorge González Izquierdo, se pronunció sobre el octavo retiro de los fondos AFP. Señaló que el apoyo por parte de la presidenta Dina Boluarte para que este se concrete es una postura netamente política. Hizo un llamado a los jóvenes interesados en tener un crédito hipotecario. Ustedes los que quieren comprarse un departamento, con estos retiros lo que haces es que esos recursos se reduzcan y será difícil conseguirlos, explicó.
Desde Latina Noticias
