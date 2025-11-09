GRABADO el 09-11-2025

Rodolfo Sanchez Aizcorbe sobre conflicto Israel - Palestina: ¿se ha llegado a un acuerdo por fin?

Sánchez Aizcorbe es editor, junto al internacionalista Farid Kahhat, del libro: "Para entender el conflicto palestino israeli", donde ambos se propusieron esclarecer las versiones contradictorias sobre lo que ocurre en esa región del mundo y centrarse en los hechos para explicar lo que ocurre.

Así, hablamos sobre los orígenes del conflicto, las principales desinformaciones, la situación actual en Gaza y la posible solución a corto o mediano plazo.

Desde El Búho pe

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

