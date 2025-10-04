GRABADO el 04-10-2025

Liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar arm4s ROTATIVARPP ENTREVISTA

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien llevaba a cabo una "caminata de sacrificio" hacia Lima, con el objetivo de solicitar la construcción de un hospital y la mejora de la carretera que conecta su provincia con la capital, fue intervenido por la policía al portar armas a pesar de indicar que contaba con los permisos. Tras su liberación, Mariños expresó su preocupación por posibles abusos y la intención de dañar su imagen.



ROTATIVARPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



Liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar arm4s ROTATIVARPP ENTREVISTA

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 04/10/2025.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 04/10/2025 ADNRPP.

Liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar arm4s ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 04/10/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS: Levantamiento Mundial 04/10/25 RPPESPECIALES.

Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿Cómo terminarán la Liga 1? SHORTRPP.

Liga1: ¿Universitario ya tiene el 80 asegurado para ser tricampeón? VamosAlVar.

Tomás Gálvez: ¿Los equipos especiales de la Fiscalía deben ser desactivados? PDFRPP ANÁLISIS.

¿En riesgo la Procuraduría Lava Jato? Silvana Carrión denuncia desmantelamiento progresivo PDFRPP.

ENVIVO Alianza con fe: ¿Podrá Juan Pablo II robarle puntos a la 'U'? VamosAlVar 04/10/25.

Martín Vizcarra: ¿CIDH puede permitir al expresidente postular en ELECCIONES 2026? PDFRPP.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 03/10/25 PDFRPP.

¿Qué significa San Marcos para la cultura peruana? LASCOSASRPP ENTREVISTA.

¿Pedro Castillo debe recibir pensión vitalicia como expresidente? LASCOSASRPP ANÁLISIS.

ENVIVO LAS NOTICIAS 03/10/25 NOTICIASRPP.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.