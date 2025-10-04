Liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar arm4s ROTATIVARPP ENTREVISTA
El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien llevaba a cabo una "caminata de sacrificio" hacia Lima, con el objetivo de solicitar la construcción de un hospital y la mejora de la carretera que conecta su provincia con la capital, fue intervenido por la policía al portar armas a pesar de indicar que contaba con los permisos. Tras su liberación, Mariños expresó su preocupación por posibles abusos y la intención de dañar su imagen.
ROTATIVARPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
Liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar arm4s ROTATIVARPP ENTREVISTA
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 04/10/2025.
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 04/10/2025 ADNRPP.
Liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar arm4s ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 04/10/2025 ROTATIVARPP.
ENVIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS: Levantamiento Mundial 04/10/25 RPPESPECIALES.
Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿Cómo terminarán la Liga 1? SHORTRPP.
Liga1: ¿Universitario ya tiene el 80 asegurado para ser tricampeón? VamosAlVar.
Tomás Gálvez: ¿Los equipos especiales de la Fiscalía deben ser desactivados? PDFRPP ANÁLISIS.
¿En riesgo la Procuraduría Lava Jato? Silvana Carrión denuncia desmantelamiento progresivo PDFRPP.
ENVIVO Alianza con fe: ¿Podrá Juan Pablo II robarle puntos a la 'U'? VamosAlVar 04/10/25.
Martín Vizcarra: ¿CIDH puede permitir al expresidente postular en ELECCIONES 2026? PDFRPP.
ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 03/10/25 PDFRPP.
¿Qué significa San Marcos para la cultura peruana? LASCOSASRPP ENTREVISTA.
¿Pedro Castillo debe recibir pensión vitalicia como expresidente? LASCOSASRPP ANÁLISIS.
ENVIVO LAS NOTICIAS 03/10/25 NOTICIASRPP.
Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.