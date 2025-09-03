GRABADO el 03-09-2025

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada

La presencia de un poste inclinado en las inmediaciones de una conocida universidad privada de Trujillo ha encendido las alarmas entre estudiantes, docentes y transeúntes.

La estructura, que permanece en esa peligrosa condición desde hace más de tres días, no ha recibido atención alguna por parte de la empresa responsable, pese a los reiterados reclamos.

Un trabajador de la universidad, testigo de cómo ocurrió el incidente, aseguró que se comunicaron con la empresa encargada del servicio, pero hasta la fecha no han enviado personal para solucionar el problema.

La falta de respuesta ha generado gran malestar, pues se trata de una zona altamente concurrida.

Según el trabajador, el poste se mantiene en pie únicamente porque está sostenido por un árbol. En cualquier momento puede caer y provocar una tragedia o daños a la universidad.

El peligro se agrava porque en la zona circulan vehículos de carga pesada y, además, no existen rompe muelles que controlen la velocidad. Esto eleva el riesgo de que un impacto acelere el colapso del poste y cause un accidente de mayores proporciones.

Ante esta situación, los miembros de la comunidad universitaria pidieron a las autoridades y a la empresa correspondiente actuar de inmediato.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital.

Cosmos Noticias Digital.

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín.

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz.

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual.

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios.

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP.

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas.

Docentes de institutos protestan por mejoras salariales.

Parque Yonel Arroyo muestra avances, pero aún luce deteriorado.

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada.

Los desayunos al paso: el negocio que madruga y conquista.

Este domingo se inaugurará el nuevo colegio José Olaya.

Moradores de las Brisas de Salaverry buscan formalizar sus terrenos.

Aumenta demanda de café molido por bajas temperaturas.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Cosmos Noticias Digital

video

Cosmos Noticias Digital

video

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín

video

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz

video

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual

video

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios

video

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP

video

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas

video

Docentes de institutos protestan por mejoras salariales

video

Parque Yonel Arroyo muestra avances, pero aún luce deteriorado

video

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada

video

Los desayunos al paso: el negocio que madruga y conquista

video

Este domingo se inaugurará el nuevo colegio José Olaya

video

Moradores de las Brisas de Salaverry buscan formalizar sus terrenos

video

Aumenta demanda de café molido por bajas temperaturas

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo