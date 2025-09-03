GRABADO el 03-09-2025

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada

La presencia de un poste inclinado en las inmediaciones de una conocida universidad privada de Trujillo ha encendido las alarmas entre estudiantes, docentes y transeúntes.



La estructura, que permanece en esa peligrosa condición desde hace más de tres días, no ha recibido atención alguna por parte de la empresa responsable, pese a los reiterados reclamos.



Un trabajador de la universidad, testigo de cómo ocurrió el incidente, aseguró que se comunicaron con la empresa encargada del servicio, pero hasta la fecha no han enviado personal para solucionar el problema.



La falta de respuesta ha generado gran malestar, pues se trata de una zona altamente concurrida.



Según el trabajador, el poste se mantiene en pie únicamente porque está sostenido por un árbol. En cualquier momento puede caer y provocar una tragedia o daños a la universidad.



El peligro se agrava porque en la zona circulan vehículos de carga pesada y, además, no existen rompe muelles que controlen la velocidad. Esto eleva el riesgo de que un impacto acelere el colapso del poste y cause un accidente de mayores proporciones.



Ante esta situación, los miembros de la comunidad universitaria pidieron a las autoridades y a la empresa correspondiente actuar de inmediato.



Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital.

