Venezuela acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar lo que calificó como una agresión militar inminente de parte de Estados Unidos, tras el despliegue de buques y aeronaves estadounidenses en el Caribe Sur.



Durante la sesión, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Washington de intentar justificar una intervención armada bajo el pretexto del combate al narcotráfico.



Estados Unidos proclama el principio de disparar primero y averiguar después, declaró Moncada, asegurando que la Casa Blanca ya dictó una orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar contra Venezuela.



Por su parte, el representante estadounidense John Kelley respondió que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo y lo calificó como fugitivo de la justicia y líder del cartel narcoterrorista de Los Soles.



El Consejo de Seguridad escuchó posturas divididas: Rusia y China respaldaron a Venezuela, mientras que otras delegaciones pidieron reducir la tensión. Pese a no lograr una resolución formal, Caracas consideró satisfactoria la reunión por la defensa del derecho internacional.



El despliegue estadounidense ha destruido al menos cuatro presuntas narcolanchas desde septiembre, dejando 21 muertos, lo que ha incrementado la tensión diplomática entre ambos países.



