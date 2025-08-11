GRABADO el 11-08-2025

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión

El asesinato de MiguelUribeTurbay, reconocido candidato presidencial, ha conmocionado a Colombia y al mundo. Uribe Turbay se convierte en el octavo aspirante a la presidencia asesinado en la historia política del país, un hecho que revive el dolor de la violenciaelectoral que marcó décadas pasadas. En este video analizamos cómo ocurrió el ataque, qué implicaciones tiene para la democracia colombiana y cómo podría impactar las elecciones2025.

noticiashoy breakingnews internacionales Colombia asesinato MiguelUribeTurbay violenciaelectoral elecciones2025 democracia magnicidio

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

asesinato de Miguel Uribe Turbay
octavo candidato presidencial asesinado
violencia electoral en Colombia
magnicidios en la política colombiana
historia de candidatos asesinados en Colombia
impacto político del asesinato
elecciones 2025 en Colombia
seguridad de candidatos presidenciales
crisis democrática en Colombia
respuesta internacional a magnicidios
líderes políticos asesinados en campaña
historia de violencia política en Colombia
impacto en opinión pública colombiana
reacción de partidos políticos
memoria de candidatos caídos
consecuencias para el proceso electoral
violencia y democracia en América Latina
precedentes de magnicidios electorales
investigación del asesinato de Uribe Turbay
Colombia y su lucha contra la violencia política

Desde Diario Gestión

CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY  EN VIVO.

¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.

Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4  Noticiero.

LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025.

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión.

Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión.

Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión.

Gaza muere de hambre: ¿por qué la gente no tiene que comer? Gestión.

Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión.

Noticias del 10 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero.

ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión.

MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión.

Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión.

Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA  Noticiero.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY  EN VIVO

video

¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión

video

Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4  Noticiero

video

LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO

video

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025

video

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión

video

Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión

video

Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión

video

Gaza muere de hambre: ¿por qué la gente no tiene que comer? Gestión

video

Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión

video

Noticias del 10 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero

video

ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión

video

MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión

video

Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión

video

Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA  Noticiero

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

Día Internacional de la Juventud

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 12 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo