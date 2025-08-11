GRABADO el 11-08-2025

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión

El asesinato de MiguelUribeTurbay, reconocido candidato presidencial, ha conmocionado a Colombia y al mundo. Uribe Turbay se convierte en el octavo aspirante a la presidencia asesinado en la historia política del país, un hecho que revive el dolor de la violenciaelectoral que marcó décadas pasadas. En este video analizamos cómo ocurrió el ataque, qué implicaciones tiene para la democracia colombiana y cómo podría impactar las elecciones2025.



