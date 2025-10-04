GRABADO el 04-10-2025

PETRO tilda de ASESINATO ataque de EE. UU. contra NARCOLANCHA frente a VENEZUELA LR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el más reciente ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela este último 3 de octubre, describiéndolo como un asesinato de jóvenes caribeños pobres. De esta manera, Petro rechazó la afirmación de Estados Unidos de que las embarcaciones transportaban narcoterroristas. Ahí no van narcotraficantes, van jóvenes pobres, todos los sabemos. Por qué les tiran misiles, eso se llama asesinato. Y es asesinato de gente joven que deberían tener nuevas oportunidades, enfatizó Petro.

