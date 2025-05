GRABADO el 14-05-2025

UNIVERSITARIO VS BARCELONA SC EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor

Universitario y BarcelonaSC se enfrentan en un duelo crucial por la fecha 5 del Grupo B de la CopaLibertadores2025. El partido se disputará en el Estadio Monumental de Lima a las 9:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido en vivo por ESPN y DisneyPlus. Ambos equipos llegan con 4 puntos y necesitan la victoria para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los octavos de final.



El equipo peruano, dirigido por Jorge Fossati, buscará aprovechar su condición de local y el apoyo de su hinchada para superar al conjunto ecuatoriano, que también llega con la necesidad de sumar puntos. No te pierdas este emocionante encuentro que definirá el futuro de ambos en la CopaLibertadores2025.



futbol Universitario BarcelonaSC CopaLibertadores2025 partidoenvivo transmisionenvivo



Universitario

Barcelona SC

Copa Libertadores 2025

Grupo B

Estadio Monumental

Jorge Fossati

Segundo Castillo

ESPN

Disney Plus

Transmisión en vivo

Partido decisivo

Clasificación a octavos

Fútbol peruano

Fútbol ecuatoriano

Hinchas

Alineaciones

Hora del partido

Dónde ver

Fecha 5

Resultados en vivo



