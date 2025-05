GRABADO el 28-05-2025

¿Tercera GUERRA MUNDIAL? TRUMP advierte a PUTIN: ¡Estás jugando con fuego! NewsLR

¿Estamos más cerca que nunca de una Tercera Guerra Mundial?

Donald Trump ha lanzado una alarmante advertencia a Vladímir Putin asegurando que el líder ruso está "jugando con fuego", justo después del fracaso de las últimas negociaciones entre Rusia y Ucrania. En este video analizamos la gravedad de estas declaraciones, el contexto geopolítico actual y la respuesta del Kremlin, que no se hizo esperar.



Dmitri Medvédev, expresidente de Rusia, respondió con una amenaza directa al mencionar el fantasma de una nueva guerra mundial. ¿Se trata solo de retórica política o realmente estamos al borde del abismo?



¿Qué significa esto para el futuro de Europa del Este?

¿Cómo afecta esta tensión a la seguridad global?

¿Está Trump previniendo una guerra o provocándola aún más?



Dale play para entender todos los detalles.

Cuéntanos tu opinión en los comentarios: ¿Trump está defendiendo la paz o avivando el conflicto?

Suscríbete y activa la campana para recibir las noticias más relevantes y actualizadas del escenario mundial.



Además hoy día 28 de Mayo

