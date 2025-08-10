GRABADO el 10-08-2025

Sujetos atacan a balazos a un grupo de personas en Carabayllo y dejan un muerto

En la avenida Las Lomas de Carabayllo, un grupo de amigos se había reunido conversar y libar licor cuando cerca de las 3 de la mañana dos sujetos, uno encapuchado y el otro con gorro blanco, les dispararon sin piedad.



Los presuntos sicarios se ensañaron contra un hombre identificado como Juan Daniel Ibañez Espíritu, de 20 años, disparándole varias veces. Una mujer, quien estaba con el grupo, logró escapar con vida.



Lamentablemente, Elías Tejada Moriano, conocido como el Payaso Chalequito, también recibió un impacto de bala.



PAYASITO SE DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE



Según ha trascendido, el joven quien suele animar las fiestas infantiles en este punto de Carabayllo, había salido de una presentación y acudió al lugar para recibir el adelanto de un pago de un show, pero fue impactado por una bala perdida.



Las cámaras sí registraron cómo uno de los jóvenes que estaba en el lugar arrastran Juan Daniel Ibáñez, lo subieron a una mototaxi y lograron llevarlo hasta un lugar de la zona sin embargo, llegó sin signos vitales.



Cabe señalar que, los hechos han conmocionado a los vecinos, quienes prefieren no pronunciarse ante las cámaras. Por otro lado, el Payaso Chalequito continúa hospitalizado y se debate entre la vida y la muerte producto de un traumatismo abdominal abierto.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 10/08/2025



Desde 24 Horas

