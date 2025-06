GRABADO el 05-06-2025

Detonan explosivo en vivienda en construcción

Después de varios días de silencio, extorsionadores volvieron a actuar. Esta vez, la noche del martes, hicieron detonar un artefacto explosivo en la fachada de una vivienda ubicada en el sector la curva, pasaje San Valentín.



Los vecinos aseguran que escucharon el fuerte estruendo pasada las ocho de la noche.



Afortunadamente no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración, pues la mayoría de viviendas son rústicas y no tienen ventanas de vidrio.



Según información de los moradores, la dueña del inmueble afectado viene remodelando su vivienda, por lo que se ha convertido en blanco de los delincuentes. La noche del martes habrían dejado una carta extorsiva en el lugar.



Moradores se mostraron atemorizados, pues aducen que las explosiones son constantes en este lugar considerado zona muy peligrosa.



Los primeros en llegar al incidente fue el grupo de respuesta especial para el crimen organizado Grecco, luego personas de seguridad ciudadana.



Esta calle no cuenta con cámaras de seguridad por lo que se espera que la PNP realice un trabajo exhaustivo para dar con los responsables de este delito.



