Los robos y las extorsiones están llevando a los negocios en nuestro país a la quiebra. Carlos Acevedo, presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Villa El Salvador (VES), señaló que enfrentan problemas de delincuencia debido a la falta de seguridad en la zona comercial.

"Tenemos muchos problemas en el Parque Industrial de Villa El Salvador. No hay seguridad, no hay policía, tampoco tenemos serenazgo. El lugar está completamente descuidado. Somos alrededor de 2,500 microempresarios en todo el parque industrial", indicó.

Acevedo mencionó que han solicitado en múltiples ocasiones a las autoridades, incluyendo el Ministerio del Interior, la comisaría del distrito y el municipio de Villa El Salvador, que les proporcionen personal de seguridad. Sin embargo, sus peticiones no han sido atendidas. "Estamos en total abandono por parte de nuestro gobierno", recalcó.

A PUNTO DE QUEBRAR

En esa misma línea, señaló que los negocios actualmente están al borde de la quiebra debido a las extorsiones y robos que ocurren en la zona. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes y también brinden apoyo económico para que los empresarios puedan reactivar sus negocios.

"Pedimos al gobierno que enfoque su ayuda en los productores nacionales. Damos trabajo a cientos de personas. Si no hay un apoyo verdadero para esta próxima campaña del 28 de julio, nos veremos obligados a cerrar nuestros negocios", enfatizó.

Además hoy dia 29 de Mayo en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.