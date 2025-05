GRABADO el 15-05-2025

¡NO AGUANTÓ EL PICANTE! Vizcarra visita Arequipa y causa risas por no tolerar el rocoto relleno

LE PICÓ EL ROCOTO Martín Vizcarra antojó a todos sus seguidores de TikTok con el picante especial que degustó en una picantería arequipeña. El expresidente llegó a la Ciudad Blanca para realizar actividades proselitistas pese a su inhabilitación, pero no desaprovechó la oportunidad para disfrutar de la gastronomía local y llenarla de elogios. Sin embargo, no pudo evitar causar risas cuando probó el rocoto relleno y su rostro cambió por lo picante.



No es novedad que el exmandatario se haya convertido en influencer: sus interacciones en TikTok se han ido perfeccionando y sus transmisiones en vivo acumulan cientos de miles de likes.



Desde El Búho pe

Además hoy día 16 de Mayo en el calendario del Perú.

