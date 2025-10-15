GRABADO el 15-10-2025

¡ALERTA! REPORTAN AMAGO DE INCENDIO EN CENTRO CÍVICO LR

LaRepública

Desde La República - LR+

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

MARCHA 15 OCTUBRE EN VIVO HOY: todo esto sucedió en la PROTESTA Titulares LR.

¡URGENTE! Fallece joven que fue herido de bala por presunto policía en Plaza Francia HLR.

MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso HLR.

Maduro va por Trump y ordena ejercicios militares contra EE.UU. LR.

¡INDIGNANTE! Reportero de La República es herido con perdigones y gas lacrimógeno HLR.

Trump planearía atacar por tierra a cárteles de droga de Venezuela LR.

Marchas 15 de octubre, Boluarte puede viajar y más hoy HLR.

Los actores Armando Machuca y Saskia Bernaola se sumaron a la marcha nacional del 15 de octubre.

Donald Trump autoriza acciones de la CIA en Venezuela LR.

ÚLTIMO MOMENTO: Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela LR.

GABINETE DE JOSÉ JERÍ: PERÚ EN PROTESTA EnCoyuntura con César Azabache.

¡SIN MIEDO! José Jerí sale en defensa de sus ministros cuestionados HLR.

¡ALERTA! REPORTAN AMAGO DE INCENDIO EN CENTRO CÍVICO LR.

Marcha nacional 15 de octubre: Juliaca y regiones EnVivoLR.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

