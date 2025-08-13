GRABADO el 13-08-2025

Acuña desmiente irregularidades y retira a gerente de infraestructura

De forma enfática, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña desmintió la denuncia de un programa dominical sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de dos importantes obras públicas por más de 300 millones de soles.



La autoridad presentó un informe detallado de las actividades que realizó el 08 de marzo del 2024, día en el que supuestamente se reunió con el empresario Juan Carlos Coca.



Además, mostró el compromiso del programa dominical para la rectificación del caso.



Acuña Peralta retiró del cargo de gerente de infraestructura a Jorge Luis Bringas, además de la separación de los miembros del comité de selección de las obras, según dijo en aras de la transparencia.



Agregó que los expedientes técnicos de las obras que han licitado las presentarán a la fiscalía y contraloría para que investiguen.



