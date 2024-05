LUCHO CUÉLLAR hace mea culpa por todos sus excesos en #CaféconlaChevez. 'Kiko de la cumbia', #LuchoCuéllar, reveló todo: Sus excesos, experiencias con drogas, errores del pasado, #Grupo5, Katty García, infidelidades, la ausencia como padre y mucho más.



00:00 INICIO

04:41 LUCHO CUÉLLAR TRABAJABA COMO PAYASITO

07:59 LUCHO CUÉLLAR Y KATTY GARCÍA: MOJÉ EL COLCHÓN QUE A MÍ ME HABÍA COSTADO"

09:05 LUCHO CUELLAR SOBRE KATTY GARCÍA: EL PAPÁ Y LA MAMÁ SE FUERON CON NOSOTROS

11:46 LUCHO CUELLAR SOBRE KATTY GARCÍA Y SU NOVIA

18:28 LUCHO CUELLAR Y EL ALCOHOL: "MI FAMILIA ES MUY BOHEMIA"

19:18 LUCHO CUÉLLAR DICE QUE NUNCA MENDIGÓ PIDIENDO PLATA PARA COMPRAR ALCOHOL

20:03 LUCHO CUELLAR Y LA DEPRESIÓN

21:00 LUCHO CUÉLLAR: "A DIOS GRACIAS PUEDO DECIR QUE NO HE SIDO UN DROGADICTO"

21:38 LUCHO CUELLAR Y LAS DROGAS: LA COCAÍNA FUE LO MÁS FUERTE

26:18 LUCHO CUELLAR DENUNCIA A GRUPO 5

35:03 LUCHO CUELLAR CUANDO Y LA VEZ QUE FUE DETENIDO

39:34 LUCHO CUELLAR Y SUS ESCANDALOS: ROMPÍ EL TV PORQUE NO ME DEJABAN SALIR"

58:00 LUCHO CUELLAR: TOMABA TRES CAJAS DE CERVEZA SOLO, TRISTE

01:00:06 LUCHO CUELLAR: LE DEBÍA PLATA A CLAVITO Y LE PAGUÉ.

01:01:16 LUCHO CUELLAR HACE MEA CULPA: "ERA IRRESPONSABLE AL MANGO"

01:04:49 CAFÉS CARGADOS



Acomódate en tu asiento y disfruta un café con harto 'chimi chimi'.



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

Más videos de Trome Perú

Todos los videos desde el canal Trome Perú en Youtube.