Paro transportistas: choferes y vecinos exigen la renuncia de Dina Boluarte.

Ministro de Transportes cuestiona al cardenal Castillo: "Me parece bastante irresponsable".

Keiko Fujimori sobre su relación con Kenji: La política nos dividió.

Vladimir Cerrón niega estar fuera del Perú: "Salir del país sería desprenderme de mis obligaciones".

Caos vehicular por bloqueo del óvalo Habich en San Martín de Porres (2/2).

SJL: Policía rompe espejo de cúster y zarandea a hombre.

Ministro Malaver a transportistas extorsionados: "Señores, teléfono desconocido no contesten".

Martín Ojeda exige reunión urgente con Boluarte: "La situación en el transporte puede complicarse".

Caos vehicular por bloqueo del óvalo Habich en San Martín de Porres (1/2).

Paro de transportistas: buses bloquean entrada de SJL y marchan con destino al Congreso.

Paro de transportistas: PNP impide avance de buses hacia el Congreso en San Juan de Lurigancho (2).

Paro de transportistas: varios buses bloquean un tramo de la Panamericana Norte.

Nuevo ataque en SJL: chofer gravemente herido tras ser baleado a pocas horas del inicio de paro.

Velan restos de conductor de la empresa Lipetsa asesinado frente a hospital en SJM.

