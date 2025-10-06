24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES LUNES 6 DE OCTUBRE DEL 2025
Paro transportistas: choferes y vecinos exigen la renuncia de Dina Boluarte.
Ministro de Transportes cuestiona al cardenal Castillo: "Me parece bastante irresponsable".
Keiko Fujimori sobre su relación con Kenji: La política nos dividió.
Vladimir Cerrón niega estar fuera del Perú: "Salir del país sería desprenderme de mis obligaciones".
Caos vehicular por bloqueo del óvalo Habich en San Martín de Porres (2/2).
SJL: Policía rompe espejo de cúster y zarandea a hombre.
Ministro Malaver a transportistas extorsionados: "Señores, teléfono desconocido no contesten".
Martín Ojeda exige reunión urgente con Boluarte: "La situación en el transporte puede complicarse".
Caos vehicular por bloqueo del óvalo Habich en San Martín de Porres (1/2).
Paro de transportistas: buses bloquean entrada de SJL y marchan con destino al Congreso.
Paro de transportistas: PNP impide avance de buses hacia el Congreso en San Juan de Lurigancho (2).
Paro de transportistas: varios buses bloquean un tramo de la Panamericana Norte.
Nuevo ataque en SJL: chofer gravemente herido tras ser baleado a pocas horas del inicio de paro.
Velan restos de conductor de la empresa Lipetsa asesinado frente a hospital en SJM.
