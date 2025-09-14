GRABADO el 14-09-2025

El pacto del vino: la respuesta formal en declaración jurada por la bomba de Osinergmin

La alta dirección de Osinergmin atraviesa una polémica luego de la difusión de un reportaje de Panorama que reveló imágenes de una celebración privada con aparente consumo de vino en las oficinas de la institución. El evento se realizó el 29 de abril por el cumpleaños del presidente de la entidad, Omar Chambergo, quien junto a 15 funcionarios presentó declaraciones juradas negando categóricamente cualquier consumo de alcohol.



Los documentos fueron firmados el 8 de septiembre, un día después de que se difundiera el reportaje televisivo. En ellos, todos los implicados coincidieron en señalar: no consumí alcohol ni aprecié que ningún otro asistente lo haya hecho. Esta versión se mantiene pese a que las imágenes muestran copas con líquido oscuro, botellas trasladadas en mochilas, un sacacorchos y trabajadores con comportamientos erráticos.



Entre los firmantes se encuentra el jefe de prensa, Gino Márquez, quien reconoció que las botellas eran vino regalado a Chambergo, pero insistió en que no se bebió. Asimismo, otras escenas generan dudas, como la de una asesora captada tambaleándose antes de encerrarse en un baño por más de 20 minutos, y otra funcionaria hallada en una oficina cerrada, lo que obligó la intervención de personal de seguridad.



SE MANTIENEN EN SUS TRECE



A pesar de la evidencia visual y los testimonios indirectos, los funcionarios sostienen una versión unificada que niega el consumo de alcohol. Esta postura, calificada por algunos analistas como un pacto de silencio, ha sido bautizada mediáticamente como el pacto del vino, dejando en entredicho la transparencia y credibilidad de la entidad reguladora.





