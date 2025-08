GRABADO el 05-08-2025

Censo 2025 EN VIVO: ¿qué hacer si no estás en casa cuando llegue el censista? TVPerú Noticias

INFORMACIÓN IMPORTANTE Hoy arrancó el Censo Nacional 2025. Millones de peruanos recibirán la visita de los censistas del INEI en sus hogares. Te explicamos paso a paso el proceso, cómo identificar al personal autorizado y respondemos la pregunta clave: ¿qué opciones tienes si no te encuentran en tu vivienda?



En esta edición de "Noticias mañana" te damos todas las claves:

¿Cómo identificar a un censista oficial? Te muestran el uniforme, el fotocheck y las credenciales del personal del INEI.

¿Qué pasa si no estoy en casa? El método oficial para coordinar una nueva visita o registrar que no se encontró a nadie en el domicilio.

Las preguntas clave del censo: Un repaso por la información que te solicitarán para que la tengas a la mano.

¿Es obligatorio participar? Resolvemos las dudas legales y cívicas sobre el Censo Nacional.

Cobertura en regiones: Enlaces en vivo para ver cómo se desarrolla la jornada censal en distintas partes del Perú.

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios.



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



