GRABADO el 13-08-2025

¡Exclusivo! Policías están vulnerables por solo contar con chalecos antibalas rotos y vencidos

Ministro admite fallas en licitación mientras policías arriesgan sus vidas

OcurreAhora MávilaHuertas

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 14 de agosto de 2025 - MARTÍN VIZCARRA TRASLADADO A PENAL.

Martín Vizcarra es trasladado a penal donde pasará los 5 meses de prisión preventiva.

Hermano de Martín Vizcarra tras prisión preventiva contra el expresidente: "Es un dictamen abusivo".

Chofer es baleado por no pagar 15 soles de cupo.

Choferes temen por su vida y hasta pagan cupos a dos bandas de extorsionadores a la vez.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 13 de agosto del 2025.

DIROES, la cárcel VIP de los expresidentes.

Martín Vizcarra: el testimonio del examigo que lo hundió en las investigaciones.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 13 de agosto del 2025.

Abogado de Martín Vizcarra señala que este jueves presentarán apelación de la prisión preventiva.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 13 de Agosto de 2025.

¡Exclusivo! Imágenes de Vizcarra en actitud de 'persona derrotada' tras dictarse prisión preventiva.

Martín Vizcarra se dejó ver nervioso tras dictarse prisión preventiva.

Vizcarra: juez le había llamado la atención por usar su celular antes de dictar prisión preventiva.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

