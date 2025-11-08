GRABADO el 08-11-2025

Betssy Chávez, Lilia Paredes y Nadine Heredia NO son PERSEGUIDAS POLÍTICAS, señala R. Mackay

En diálogo con Exitosa, el excanciller e internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, señaló que, según su opinión, no considera a Betssy Chávez, Lilia Paredes y Nadine Heredia como perseguidas políticas, pese a que han recibido asilo en México y Brasil, respectivamente. No obstante, remarcó que se deben respetar los tratados que amparan este derecho.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Betssy Chávez podría SER DETENIDA si funcionarios de Embajada de México la trasladan a otro lugar.

Rodrigo Paz asume como PRESIDENTE de Bolivia en histórica ceremonia.

Gobierno de José Jerí debe PRIORIZAR la lucha contra la extorsión y el sicariato, según experto.

Gobierno puso en suspenso salvoconducto de Betssy Chávez: "Una salida inteligente", según experto.

Keiko Fujimori COMETIÓ UN ERROR al no postular al Senado, señala experto: Pudo ganar más curules.

Keiko Fujimori COMETIÓ UN ERROR al no postular al Senado, señala experto: Pudo ganar más curules.

Betssy Chávez, Lilia Paredes y Nadine Heredia NO son PERSEGUIDAS POLÍTICAS, señala R. Mackay.

SUTEP ratifica PARO convocado para el jueves 13 de noviembre: Docentes exigen mejoras en sector.

Betssy Chávez "está fuera del alcance de la justicia" tras recibir asilo de México, según experto.

CELEBRACIÓN DEL TRICAMPEONATO EN EL MONUMENTAL - UNIVERSITARIO 0-0 GARCILASO.

Advierten que proyecto de ley pondría en riesgo la masificación del gas natural y acceso al FISE.

Estado de emergencia en LIMA Y CALLAO aplicará NUEVAS MEDIDAS: ¿Cuáles son?.

Cadetes de la PNP y FF.AA. apoyarán en estado de emergencia: ¿Qué implica la medida?.

Gobierno OFICIALIZA nuevas medidas para el estado de emergencia: ¿Lograrán resultados?.

José Jerí "vende la idea" de que es un Nayib Bukele en Perú, según politólogo.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.