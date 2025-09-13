GRABADO el 13-09-2025

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 12 de setiembre de 2025.

Envivo Sorteo para la designación del tercer miembro de 31 JEE por EG 2026.

Debate electoral Ninabamba escuchó a sus candidatos rumbo a las elecciones municipales 2025.

El votante busca líderes Especialista analiza el perfil del elector peruano.

Adultos mayores de 70 asistirán a votar en las EleccionesGenerales2026 .

JNE presenta ante el TC demanda competencial contra el Poder Judicial .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de setiembre de 2025.

Estás viendo Audiencia Pública 12/SETIEMBRE/2025.

LoÚltimo JNE presenta demanda competencial contra el Poder Judicial ante el TC.

PERÚ ELECTORAL: Encuentro histórico del presidente del JNE con periodistas regionales.

ENVIVO Entrevista con estratega Antonio Solá. Campaña Elige Bien recorre Mdo de Productores.

ENVIVO .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de setiembre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 11 de setiembre de 2025.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

