GRABADO

manuel rosas sobre despliegue policial por que no garantizan el orden todos los dias

Desde Exitosa Noticias

Carlos Malaver: Línea 1, Metropolitano y corredores representan el 35 del transporte.

Ate: Más de 140 conductores de E.T. Virgen de la Asunción paralizan sus labores.

Héctor Vargas: Se debe hacer una limpieza en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP.

Héctor Vargas: Se debe hacer una limpieza en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP.

Carlos Malaver: "Algunos elementos de la PNP han cometido errores, pero no podemos generalizar".

Paro de transportistas podría continuar: "Si hay un muerto más, se para otra vez".

Carabayllo: PNP dio plazo de cinco minutos a manifestantes para que desbloqueen la Av. Túpac Amaru.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 6/10/25.

Nicolás Lúcar: Usuarios entienden el paro y no culpan a los transportistas..

Paro de transportistas podría continuar: "Si hay un muerto más, se para otra vez".

Paro de transportistas podría continuar: "Si hay un muerto más, se para otra vez".

Nicolás Lúcar:"Hay barrios enteros controlados por los delincuentes y todos tienen que pagar cupo".

SJM: Continúa caravana de choferes de ETUPSA 73 por la Av. Pedro Miotta.

Dina Boluarte: "Un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema".

Cajamarca inicia paro regional porvías y contra la minería ilegal.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Carlos Malaver: Línea 1, Metropolitano y corredores representan el 35 del transporte

video

Ate: Más de 140 conductores de E.T. Virgen de la Asunción paralizan sus labores

video

Héctor Vargas: Se debe hacer una limpieza en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP

video

Héctor Vargas: Se debe hacer una limpieza en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP

video

Carlos Malaver: "Algunos elementos de la PNP han cometido errores, pero no podemos generalizar"

video

Paro de transportistas podría continuar: "Si hay un muerto más, se para otra vez"

video

Carabayllo: PNP dio plazo de cinco minutos a manifestantes para que desbloqueen la Av. Túpac Amaru

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 6/10/25

video

Nicolás Lúcar: Usuarios entienden el paro y no culpan a los transportistas.

video

Paro de transportistas podría continuar: "Si hay un muerto más, se para otra vez"

video

Paro de transportistas podría continuar: "Si hay un muerto más, se para otra vez"

video

Nicolás Lúcar:"Hay barrios enteros controlados por los delincuentes y todos tienen que pagar cupo"

video

SJM: Continúa caravana de choferes de ETUPSA 73 por la Av. Pedro Miotta

video

Dina Boluarte: "Un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema"

video

Cajamarca inicia paro regional porvías y contra la minería ilegal

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 06 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo