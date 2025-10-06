GRABADO

manuel rosas sobre despliegue policial por que no garantizan el orden todos los dias

Carlos Malaver: Línea 1, Metropolitano y corredores representan el 35 del transporte.

Ate: Más de 140 conductores de E.T. Virgen de la Asunción paralizan sus labores.

Héctor Vargas: Se debe hacer una limpieza en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP.

Carlos Malaver: "Algunos elementos de la PNP han cometido errores, pero no podemos generalizar".

Paro de transportistas podría continuar: "Si hay un muerto más, se para otra vez".

Carabayllo: PNP dio plazo de cinco minutos a manifestantes para que desbloqueen la Av. Túpac Amaru.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 6/10/25.

Nicolás Lúcar: Usuarios entienden el paro y no culpan a los transportistas..

Nicolás Lúcar:"Hay barrios enteros controlados por los delincuentes y todos tienen que pagar cupo".

SJM: Continúa caravana de choferes de ETUPSA 73 por la Av. Pedro Miotta.

Dina Boluarte: "Un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema".

Cajamarca inicia paro regional porvías y contra la minería ilegal.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

