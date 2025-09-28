Zelensky pide acciones urgentes contra Rusia tras bombardeo a Ucrania LR
El presidente Volodimir Zelensky hizo un llamado urgente a la comunidad internacional tras un nuevo ataque ruso contra Ucrania. En un mensaje en su cuenta oficial de X, exigió a Estados Unidos, la Union Europea, el G7 y el G20 tomar medidas inmediatas como el bloqueo total de importaciones rusas y sanciones más duras contra los ingresos energéticos del Kremlin. Este reclamo surge después de una ofensiva rusa que se prolongó más de 12 horas y que dejó muertos, heridos y graves daños en varias regiones ucranianas.
Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.
