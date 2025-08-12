GRABADO el 12-08-2025

Tensión por bandera en isla amazónica entre Perú y Colombia Primera Edición Noticias Perú

El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero generó debate diplomático al cruzar el río Amazonas y colocar una bandera en la isla Chinería, territorio reconocido por Perú. Las autoridades peruanas respondieron llamando a mantener la convivencia pacífica en la frontera.



