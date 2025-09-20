GRABADO el 20-09-2025

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.

Sábado 13
Loreto suyupa Santa Rosanpaqmi akchi chayachiy kallpanchakuy kachkan / Impulsan electrificación en Santa Rosa de Loreto

Domingo 14
Kamachiqmi ayllukuna AFPmanta asuchinankuman hukllawakuykun / Gobierno respalda retiro AFP por familias

Lunes 15
FAOpim llamkaykunatam Perú suyu pusanqa / Perú presidirá grupo de trabajo de la FAO

Martes 16
Qillqasqa willakuq El Peruanom China suyu rimanakuypi tarikun / El Peruano participa en foro internacional en China

Miércoles 17
Congresom AFPmanta hukllapi hurqunapaq dictamenta hurqurqun / Congreso aprobó dictamen que autoriza retiro extraordinario de fondos de AFP

Jueves 18
Ucayali suyum Amazoníapi iskay pachak wata yachaywasita kicharqun / Ucayali inaugura primer colegio bicentenario de la Amazonía

Viernes 19
Unescom yachay qatipaq peruanata yunankapi imaymana kaqkuna yachayninmanta riqsikuyta chaskirqun / Unesco premia a científica peruana aporte a la biodiversidad amazónica



