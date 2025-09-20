GRABADO el 20-09-2025

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 13

Loreto suyupa Santa Rosanpaqmi akchi chayachiy kallpanchakuy kachkan / Impulsan electrificación en Santa Rosa de Loreto



Domingo 14

Kamachiqmi ayllukuna AFPmanta asuchinankuman hukllawakuykun / Gobierno respalda retiro AFP por familias



Lunes 15

FAOpim llamkaykunatam Perú suyu pusanqa / Perú presidirá grupo de trabajo de la FAO



Martes 16

Qillqasqa willakuq El Peruanom China suyu rimanakuypi tarikun / El Peruano participa en foro internacional en China



Miércoles 17

Congresom AFPmanta hukllapi hurqunapaq dictamenta hurqurqun / Congreso aprobó dictamen que autoriza retiro extraordinario de fondos de AFP



Jueves 18

Ucayali suyum Amazoníapi iskay pachak wata yachaywasita kicharqun / Ucayali inaugura primer colegio bicentenario de la Amazonía



Viernes 19

Unescom yachay qatipaq peruanata yunankapi imaymana kaqkuna yachayninmanta riqsikuyta chaskirqun / Unesco premia a científica peruana aporte a la biodiversidad amazónica







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.elperuano.pe







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/diariooficialelperuano/

X https://x.com/DiarioElPeruano

Instagram https://www.instagram.com/diarioelperuano

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/elperuano/

TikTok https://www.tiktok.com/diarioelperuano

Desde Diario Oficial El Peruano

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025.

Illariywan Yachariy: Inician censo de comunidades indígenas.

GeoAPP facilita acceso a imágenes satelitales.

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales en Programa Beca 18.

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad .

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!.

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro.

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera.

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias.

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias.

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!.

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica..

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Oficial El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.