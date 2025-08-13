GRABADO el 13-08-2025

Y YA ANUNCIAN PROTESTAS... Dina Boluarte promulga polémica ley de Amnistía desafiando a la CIDH

DA LA ESPALDA A VÍCTIMAS Tras varios días de viaje al extranjero, la presidenta Dina Boluarte retornó al Perú y oficializó la promulgación de la Ley de Amnistía, una norma que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. La decisión fue adoptada a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había solicitado expresamente detener la promulgación, con el fin de garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.

En respuesta a esta medida, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha convocado una movilización de protesta para hoy, miércoles.



