GRABADO el 27-09-2025

Queremos trabajar sin miedo: transportistas paralizan Lima por tercer día LR

Los transportistas de Lima cumplieron su tercer día de paro con bloqueos en zonas clave de la capital y protestas frente al Congreso. Denuncian que la ola de extorsiones, balaceras y asesinatos contra choferes y empresas no recibe respuesta efectiva del Gobierno.
Exigen una mesa multisectorial, mayor presencia policial y un seguro de vida que los proteja. Advierten que mantendrán la medida de fuerza hasta obtener acciones concretas que les permitan como ellos mismos dicen trabajar sin miedo.

LaRepública Marcha Nacional transportistas huelga sanjuandelurigancho

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Transportistas
Marcha Nacional
San Juan de Lurigancho
Extorsiones
Caravana

Desde La República - LR+

ARGENTINA difunde identidad de PEQUEÑO J, narco peruano acusado de triple crimen LR.

Zelensky pide acciones urgentes contra Rusia tras bombardeo a Ucrania LR.

Estas son las sanciones que la ONU impuso a Irán y que Teherán rechaza LR.

Cusco: ANP rechaza acciones del gobierno ante ataques a la prensa EnVivoLR.

EXCOMANDANTE revela vínculos de EL MONSTRUO con 15 policías y alcaldes LR.

PETRO RESPONDE A EE.UU. tras REVOCACIÓN DE VISA americana LR.

MARCHA de la GENERACIÓN Z y TRANSPORTISTAS deja 18 HERIDOS por represión policial HLR.

En 10 meses se va Dina y nunca más, mensaje de Vizcarra a 'Generación Z' EnVivoLR.

VENEZUELA realiza maniobras militares ante "AMENAZA" de EEUU.

En 10 meses se va Dina y nunca más, mensaje de Vizcarra a 'Generación Z' EnVivoLR.

Queremos trabajar sin miedo: transportistas paralizan Lima por tercer día LR.

Petro estalla contra Trump por quitarle su visa LR.

En Vivo: Tercera fecha de la manifestación de la generación Z EnVivoLR.

UNIVERSITARIO VS CUSCO FC FECHA 11 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025.

FERNANDO TUESTA DENUNCIA QUIEBRE DE LA NEUTRALIDAD ELECTORAL CURWEN EN LA REPÚBLICA HNewsLR.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

ARGENTINA difunde identidad de PEQUEÑO J, narco peruano acusado de triple crimen LR

video

Zelensky pide acciones urgentes contra Rusia tras bombardeo a Ucrania LR

video

Estas son las sanciones que la ONU impuso a Irán y que Teherán rechaza LR

video

Cusco: ANP rechaza acciones del gobierno ante ataques a la prensa EnVivoLR

video

EXCOMANDANTE revela vínculos de EL MONSTRUO con 15 policías y alcaldes LR

video

PETRO RESPONDE A EE.UU. tras REVOCACIÓN DE VISA americana LR

video

MARCHA de la GENERACIÓN Z y TRANSPORTISTAS deja 18 HERIDOS por represión policial HLR

video

En 10 meses se va Dina y nunca más, mensaje de Vizcarra a 'Generación Z' EnVivoLR

video

VENEZUELA realiza maniobras militares ante "AMENAZA" de EEUU

video

En 10 meses se va Dina y nunca más, mensaje de Vizcarra a 'Generación Z' EnVivoLR

video

Queremos trabajar sin miedo: transportistas paralizan Lima por tercer día LR

video

Petro estalla contra Trump por quitarle su visa LR

video

En Vivo: Tercera fecha de la manifestación de la generación Z EnVivoLR

video

UNIVERSITARIO VS CUSCO FC FECHA 11 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025

video

FERNANDO TUESTA DENUNCIA QUIEBRE DE LA NEUTRALIDAD ELECTORAL CURWEN EN LA REPÚBLICA HNewsLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 28 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo