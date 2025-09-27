Queremos trabajar sin miedo: transportistas paralizan Lima por tercer día LR
Los transportistas de Lima cumplieron su tercer día de paro con bloqueos en zonas clave de la capital y protestas frente al Congreso. Denuncian que la ola de extorsiones, balaceras y asesinatos contra choferes y empresas no recibe respuesta efectiva del Gobierno.
Exigen una mesa multisectorial, mayor presencia policial y un seguro de vida que los proteja. Advierten que mantendrán la medida de fuerza hasta obtener acciones concretas que les permitan como ellos mismos dicen trabajar sin miedo.
LaRepública Marcha Nacional transportistas huelga sanjuandelurigancho
