PRECISO MOMENTO en que encañonan a conductor y roban camioneta en San Juan de Miraflores LR

Un pasajero de un bus captó con su celular un momento de terror en plena avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores. Un grupo de delincuentes armados encañonó a un conductor y le robó su camioneta frente al hospital María Auxiliadora. Testigos no podían creer lo que veían, mientras la víctima, identificada como Luis Alberto Cuéllar, pedía ayuda a las autoridades.

Gracias a la rápida acción del Serenazgo, se inició una persecución que quedó registrada por cámaras de seguridad. Minutos después, los ladrones abandonaron el vehículo y huyeron, permitiendo que la camioneta fuera recuperada y devuelta a su dueño.

