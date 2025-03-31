GRABADO el 31-03-2025

Al Día con Willax - MAR 31 - CIERRE DE BAJADA ARMENDARÍZ POR OBRAS SERÁ HASTA MAÑANA Willax

Por naturaleza y convicción, Willax Televisión es un medio de comunicación que promueve, alienta y defiende una prensa libre y democrática para el Perú. Transmite valores y cree que el periodismo puede ser un oficio responsable, independiente y entretenido.



Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.



Consulta la programación de Willax Televisión aquí y conoce la hora de emisión de todos los programas de entretenimiento, novelas, programas y debates políticos: http://willax.pe/Programacion



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Desde Willax Televisión

Al Día con Willax - MAR 31 - 6/6 - LA MOLESTIA DE LOS HINCHAS CON LA GESTIÓN DEL CLUB Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - 2/6 - PERÚ, REFUGIO DE VENEZOLANOS Y BOLIVIANOS Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - 5/6 - PROYECTO PARA DIFUNDIR LOGROS CONTRA LA INSEGURIDAD Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - ANUNCIAN PROYECTO PARA DIFUNDIR EL CUARTO DE GUERRA Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - ALCALDE DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - 3/6 - MINSA ORDENA CIERRE DE LABORATORIO MEDIFARMA Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - CIERRE DE BAJADA ARMENDARÍZ POR OBRAS SERÁ HASTA MAÑANA Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - BEBÉ DE UN AÑO MUERE POR SUERO DEFECTUOSO DE MEDIFARMA Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - 4/6 - FISCAL DE LA NACIÓN DELIA ESPINOZA SE VA DE VACACIONES Willax.

Yo Caviar - MAR 31 - 1/1 - HAYA LE ENTREGÓ LA PRESIDENCIA A SU ARCHIENEMIGO ODRÍA Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - HACEN FORADO PARA ROBAR CELULARES DE ALTA GAMA Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - ROBAN COMPUTADORA Y BATERÍA DE VEHÍCULO Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - POLICÍA MUERE TRAS ROBO DE LINGOTE DE ORO Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - MOTOCICLISTA SE DESPISTA Y FALLECE EN PLENA AVENIDA Willax.

Al Día con Willax - MAR 31 - 1/6 - CAPTURAN A CABECILLA DEL TREN ARAGUA Willax.

Además hoy día 31 de Marzo en el calendario del Perú.

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