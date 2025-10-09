GRABADO el 09-10-2025

NO SE JUGARÁ EN EL MONUMENTAL: Sorpresivo cambio que perjudica a UNIVERSITARIO Líbero

El bicampeón del futbol peruano afrontará su duelo por la fecha 13 del TorneoClausura en el EstadioNacional, en este video te contamos todos los detalles acerca de la transmisión del encuentro y la hora exacta para que lo anotes.
Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

El nuevo once de PERÚ para enfrentar a CHILE Hasta siempre, Russo Líbero.

BOLIVIA VS. JORDANIA: Amistoso Internacional Hora y canal para ver el partido Líbero.

ESTADOS UNIDOS VS. ECUADOR: Amistoso Internacional Hora y canal para ver el partido Líbero.

JUEGA LA BLANQUIRROJA: Canal y hora confirmada para ver el amistoso de PERÚ VS CHILE Líbero.

NO SE JUGARÁ EN EL MONUMENTAL: Sorpresivo cambio que perjudica a UNIVERSITARIO Líbero.

ALIANZA LIMA busca reforzar sus filas, y apunta a un crack de la SELECCIÓN PERUANA Líbero.

¿Deja La Victoria? ALIANZA LIMA definió el FUTURO de GUILLERMO VISCARRA Líbero.

Gimnasia de Argentina acaba de ficharlo y sueña con jugar en la selección peruana Líbero.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO fallece a los 69 tras DURA BATALLA contra el cáncer Líbero.

¿Ricardo Gareca volverá a ser el DT de la selección peruana? Ferrari lo confirma Líbero.

¿Incómodo? Jean Ferrari le dejó rotundo mensaje a Renato Tapia tras polémico tuit Líbero.

¿GOROSITO RENUEVA CON ALIANZA LIMA? Horas claves para conocer su CONTINUIDAD Líbero.

KEVIN SERNA rompe su silencio y afirma que su sueño siempre fue representar a su PAÍS NATAL Líbero.

ALIANZA LIMA VS ADIFFEM por LIBERTADORES: Hora y canal para ver el partido Líbero.

SERGIO PEÑA es AMPAYADO EN UNA DISCOTECA tras derrota de ALIANZA LIMA Líbero.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

El nuevo once de PERÚ para enfrentar a CHILE Hasta siempre, Russo Líbero

video

BOLIVIA VS. JORDANIA: Amistoso Internacional Hora y canal para ver el partido Líbero

video

ESTADOS UNIDOS VS. ECUADOR: Amistoso Internacional Hora y canal para ver el partido Líbero

video

JUEGA LA BLANQUIRROJA: Canal y hora confirmada para ver el amistoso de PERÚ VS CHILE Líbero

video

NO SE JUGARÁ EN EL MONUMENTAL: Sorpresivo cambio que perjudica a UNIVERSITARIO Líbero

video

ALIANZA LIMA busca reforzar sus filas, y apunta a un crack de la SELECCIÓN PERUANA Líbero

video

¿Deja La Victoria? ALIANZA LIMA definió el FUTURO de GUILLERMO VISCARRA Líbero

video

Gimnasia de Argentina acaba de ficharlo y sueña con jugar en la selección peruana Líbero

video

MIGUEL ÁNGEL RUSSO fallece a los 69 tras DURA BATALLA contra el cáncer Líbero

video

¿Ricardo Gareca volverá a ser el DT de la selección peruana? Ferrari lo confirma Líbero

video

¿Incómodo? Jean Ferrari le dejó rotundo mensaje a Renato Tapia tras polémico tuit Líbero

video

¿GOROSITO RENUEVA CON ALIANZA LIMA? Horas claves para conocer su CONTINUIDAD Líbero

video

KEVIN SERNA rompe su silencio y afirma que su sueño siempre fue representar a su PAÍS NATAL Líbero

video

ALIANZA LIMA VS ADIFFEM por LIBERTADORES: Hora y canal para ver el partido Líbero

video

SERGIO PEÑA es AMPAYADO EN UNA DISCOTECA tras derrota de ALIANZA LIMA Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo