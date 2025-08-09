GRABADO el 09-08-2025

Ayacucho: Rafael López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política

Durante una visita a Ayacucho, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sorprendió con una revelación sobre el fallecido exalcalde Luis Castañeda Lossio. Antes de morir, me pidió que continúe su obra política. Y para que se muera tranquilo, le di la plata, declaró. Sus palabras han generado reacciones y cuestionamientos sobre a qué obra se refería y cómo se habrían manejado esos recursos.

