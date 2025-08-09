GRABADO el 09-08-2025

Ayacucho: Rafael López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política

Durante una visita a Ayacucho, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sorprendió con una revelación sobre el fallecido exalcalde Luis Castañeda Lossio. Antes de morir, me pidió que continúe su obra política. Y para que se muera tranquilo, le di la plata, declaró. Sus palabras han generado reacciones y cuestionamientos sobre a qué obra se refería y cómo se habrían manejado esos recursos.
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
ayacucho rafaellopezaliaga luiscastañeda municipalidaddelima pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

