GRABADO el 12-09-2025

Miraflores: conmemoran 33 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Alcalde de Pataz califica de fracaso estado de emergencia y toque de queda.

Karla Ramírez sobre Zanabria: El número uno de la PNP está siendo separado por delitos graves.

Jóvenes serán clave en elecciones 2026: candidatos intensifican campaña en redes para captar su voto.

Mundial de desayunos: Pan con chicharrón y arepas se disputan la final en el penal de Chorrillos.

Tren LimaChosica no será realidad en los próximos dos años, confirma el MTC.

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión.

Mincul insiste en que excavaciones en Centro Histórico ponen en riesgo seguridad de Boluarte.

Barrios Altos: capturan a dos mujeres por el delito de microcomercialización de drogas.

Miraflores: conmemoran 33 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

Juan Santiváñez: nuevos audios revelarían presunta relación entre ministro y dos magistrados del TC.

Boluarte minimiza marcha contra reforma de pensiones: "Ya aprendieron a no salir a las calles".

Poder Judicial suspende a comandante general PNP Víctor Zanabria por caso policías albañiles.

Caen Los Maleantes del Cono: tenían en su poder arma usada en crimen de diplomático de Indonesia.

Tragedia en Vía Evitamiento: joven de 18 años lucha por salvar su pierna tras fatal accidente.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Alcalde de Pataz califica de fracaso estado de emergencia y toque de queda

video

Karla Ramírez sobre Zanabria: El número uno de la PNP está siendo separado por delitos graves

video

Jóvenes serán clave en elecciones 2026: candidatos intensifican campaña en redes para captar su voto

video

Mundial de desayunos: Pan con chicharrón y arepas se disputan la final en el penal de Chorrillos

video

Tren LimaChosica no será realidad en los próximos dos años, confirma el MTC

video

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión

video

Mincul insiste en que excavaciones en Centro Histórico ponen en riesgo seguridad de Boluarte

video

Barrios Altos: capturan a dos mujeres por el delito de microcomercialización de drogas

video

Miraflores: conmemoran 33 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán

video

Juan Santiváñez: nuevos audios revelarían presunta relación entre ministro y dos magistrados del TC

video

Boluarte minimiza marcha contra reforma de pensiones: "Ya aprendieron a no salir a las calles"

video

Poder Judicial suspende a comandante general PNP Víctor Zanabria por caso policías albañiles

video

Caen Los Maleantes del Cono: tenían en su poder arma usada en crimen de diplomático de Indonesia

video

Tragedia en Vía Evitamiento: joven de 18 años lucha por salvar su pierna tras fatal accidente

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 13 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo