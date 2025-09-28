GRABADO el 28-09-2025

MARCHA de la GENERACIÓN Z y TRANSPORTISTAS deja 18 HERIDOS por represión policial HLR

Las protestas en Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso dejaron al menos 18 heridos este sábado, entre ellos un periodista, una brigadista de salud y un adulto mayor golpeado en el rostro por la Policía mientras protestaba pacíficamente.
La movilización fue liderada por jóvenes del colectivo Generación Z y gremios de transportistas, y terminó en violentos enfrentamientos frente al Congreso. Hoy domingo, las protestas continúan en Lima, aumentando la presión sobre un gobierno con niveles récord de desaprobación.

00:00 - 00:25 Protestas contra Dina Boluarte y el Congreso peruano
00:26 - 00:40 Marchas fueron encabezadas por Generación Z y transportistas
00:41 - 01:00 Uso de bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional del Perú
01:01 - 01:20 Periodistas y brigadistas entre los heridos en la marcha
01:21 - 01:29 Origen del malestar ciudadano
01:30 - 02:06 Impopularidad de Dina Boluarte y el Congreso

