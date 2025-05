GRABADO el 05-05-2025

Dina Boluarte anuncia toque de queda en Pataz. Asimismo, anunció instalación de una base militar.

MASACRE EN PATAZ: CONGRESO CITA AL MINISTRO DEL INTERIOR TRAS ASESINATO DE 13 MINEROS.

2 obreros terminan heridos en el Centro de Lima: Estructura de Comic Fest se desplomó.

¿Cuánto durará el cónclave? Llegaron los 133 cardenales que erigirán al próximo papa.

Lorena Álvarez sobre masacre en Pataz y reacciones de autoridades: "Nadie se salva".

"Desinformación": Congreso busca censurar al premier por declaraciones sobre masacre de Pataz.

Chofer se enfrentó a balazos con delincuentes que fingieron ser pasajeros.

Mineros asesinados en Pataz no le contaron a sus familias sobre su trabajo.

"El crimen organizado tiene más logística que ellos": Autoridades cuestionadas tras masacre en Pataz.

Liberan a trabajadores detenidos por fuga en Maranguita.

GOBIERNO ANUNCIA TOQUE DE QUEDA Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD MINERA PATAZ POR 30 DÍAS.

Dina Boluarte anuncia medidas tras asesinato de 13 mineros: "Instalaremos base militar en Pataz".

Chofer y cobradora se salvaron: Disparan más de 7 veces contra bus de 'Vipusa'.

Fuga de centro de rehabilitación: "Me he salido porque me quieren matar".

