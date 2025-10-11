GRABADO el 11-10-2025

Ana Sofía Casaverde presenta "Encontrar la felicidad en lo pequeño": Belleza en miniatura

La artista y diseñadora de interiores, Ana Sofía Casaverde, presenta en el Centro Cultural Ricardo Palma la exposición "Encontrar la felicidad en lo pequeño", una invitación a redescubrir la belleza de lo mínimo.



Noticias del Perú y actualidad, política.



