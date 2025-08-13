GRABADO el 13-08-2025

López Aliaga quitará Medalla de Lima a Petro tras disputa por isla Santa Rosa El Comercio

En medio de la creciente tensión diplomática entre Perú y Colombia, el alcalde de Lima, RafaelLópezAliaga, anunció que retirará la MedalladelaCiudad otorgada en 2012 al presidente colombiano GustavoPetro.



La medida llega tras las declaraciones de Petro, quien desconoció la soberanía peruana sobre la IslaSantaRosa y acusó al país de apropiarse de ese territorio. López Aliaga lo declaró persona no grata y criticó el silencio de la clase política.



