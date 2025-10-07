EDICIÓN MEDIODÍA PNP: "No permitiremos el bloqueo de las vías" shorts
Durante el paro de transportistas en Lima, el 6 de octubre, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con el orden y advirtió que no se permitirá el bloqueo de vías principales. Se respetará la protesta pacífica, siempre que no afecte la circulación en la capital.
EDICIÓN MEDIODÍA PNP: "No permitiremos el bloqueo de las vías"
