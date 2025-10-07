GRABADO el 07-10-2025

Durante el paro de transportistas en Lima, el 6 de octubre, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con el orden y advirtió que no se permitirá el bloqueo de vías principales. Se respetará la protesta pacífica, siempre que no afecte la circulación en la capital.

Desde América Noticias

